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    İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' denetimleri yapıldı

    İstanbul genelinde eş zamanlı olarak 'Yeditepe Huzur' denetimleri gerçekleştirildi.
    • DHA
    • 17.12.2021 - 21:26
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    İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' denetimleri yapıldı

    İstanbul genelindeki denetimlere Asayiş Şube Müdürlüğü personeli, ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık ve Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri katıldı.

    Ekipler, oluşturulan kontrol noktalarında şüphelendikleri araçları durdu. Aramaların yapıldığı araçlardaki kişiler kimlik kontrolünden geçirilirken üst aramaları da yapıldı.

    NARKOTİK KÖPEKLERİ DE ARAMA YAPTI

    Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin katıldığı denetimlerde, narkotik köpekleri de araçlarda uyuşturucu araması yaptı.

    İstanbul da Yeditepe Huzur denetimleri yapıldı #1

    İstanbul da Yeditepe Huzur denetimleri yapıldı #2

    İstanbul da Yeditepe Huzur denetimleri yapıldı #3

    İstanbul da Yeditepe Huzur denetimleri yapıldı #4

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