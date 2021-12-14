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    İstanbul'a fırtına uyarısı

    Meteoroloji ve İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nin verilerine göre İstanbul'da bugünden itibaren fırtına bekleniyor.
    • Haber Merkezi
    • 14.12.2021 - 03:28
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    İstanbul'a fırtına uyarısı

    Ülke genelinde sıcaklıkların düşmesiyle birçok bölgedeki kuvvetli yağışlar, sağanakları beraberinde getirdi.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün, Marmara Bölgesi'nde kuvvetli yağışların olacağını aktarmasının ardından İstanbul Valiliği harekete geçti.

    VALİLİK, FIRTINA UYARISINDA BULUNDU

    Valilik yaptığı yazılı açıklamada, "Meteorolojik verilere göre; rüzgarın Marmara Denizi’nde bugün öğle saatlerinden itibaren fırtına şeklinde eseceği; fırtınanın Çarşamba günü öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği bekleniyor.
    İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nin değerlendirmelerine göre;

    İstanbul a fırtına uyarısı #1

    FIRTINANIN ÇARŞAMBA GÜNÜ ETKİSİNİ KAYBETMESİ BEKLENİYOR

    rüzgârın; Marmara Denizi'nde bugün (14.12.2021 Salı) öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın Çarşamba günü (15.12.2021) öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. ifadelerini kullandı.

    METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, BÖLGELERE UYARILARDA BULUNDU

    Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, haftalık hava tahmini raporunda, Ege'de metrekareye 50 ile 100 kilogram arasında yağış düşmesinin beklendiğini belirtirken, Akdeniz'de de şiddetli rüzgarların görüleceğini ve bölgede sonraki günlerde de yağışların beklendiğini açıkladı.

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    VATANDAŞLARIN DİKKATLİ OLUNMASI İSTENDİ

    Doğu kesimlerinde de beklenen karla karışık yağmur ve karın, çarşamba günü itibarıyla iç Ege'de kendini göstereceği vurgulandı.

    Ayrıca meteoroloji, yağışların neden olabileceği sel, su baskını, yıldırım ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasının altını çizdi.

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