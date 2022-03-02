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    Bodrum'da sağanak yağış etkili oldu

    Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
    • İHA
    • 02.03.2022 - 18:14
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    Bodrum'da sağanak yağış etkili oldu

    Muğla'nın Bodrum ilçesinde sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış aralıklarla etkili oluyor.

    CADDE VE SOKAKLARDA SU BİRİKİNTİSİ OLUŞTU

    Zaman zaman hızını arttıran yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintiler oluştu. Araçlar, su birikintilerinde yavaş ilerlemek durumunda kaldı.

    RÖGARLAR TAŞTI

    Yağışla birlikte ilçedeki kanalizasyon hatlarındaki rögarlarında taşmalar meydana geldi. Taşan rögarlardan çevreye kötü kokular yayıldı.

    Evlerine ulaşımın dere yatağından sağlandığı Bitez Mahallesi’nin bazı noktalarında yine bilindik manzaralar yaşandı, vatandaşların caddeye araçla ulaşımları kesildi.

    Bodrum’da yağışın akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği belirtildi.

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