Türkiye'de günün koronavirüs tablosu

Türkiye'de koronavirüs salgınında can kaybı bugün 15 oldu. 1242 kişi daha sağlığına kavuştu.

Türkiye'de koronavirüs salgınına ilişkin verilerin güncel tablosu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından Twitter hesabı üzerinden paylaşıldı.

VEFAT SAYISINDAKİ DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Bakan Koca'nın paylaştığı tabloya göre bugün virüs nedeniyle vefat eden vatandaşlarımızın sayısı 15 oldu. Vafat sayısındaki düşüş bugün de devam etti.

Paylaşılan tabloda vaka sayısı ise bugün 1195 artışla 175 bini geçti. Bugün 41 bin 13 test yapılırken, toplam test sayısı da 2,5 milyonu aştı.

"YAYILIMIN NEDENİ HATALI İYİMSERLİK"

Bakan Koca günlük tabloyu "BUGÜNKÜ VAKA SAYISI 1.195. Henüz iyileşmemiş hastalarımızın sayısı yaklaşık 25 bin. Yoğun bakım ve entübe hasta sayısındaki artış, beklenen artışın sınırında. Virüsün yayılımı hatalı iyimserlikten kaynaklanıyor. Maske, mesafe ve temizlik kuralına uyalım." notuyla paylaştı.

AYRINTILAR GELECEK.