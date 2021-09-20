Denizli'de FETÖ operasyonu: 11 gözaltı
Denizli'de FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 2’si, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
- İHA
- 20.09.2021 - 17:33
- Güncelleme : 20.09.2021 - 17:47
Denizli’de, FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendi.
11 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Operasyonlar kapsamında örgütün mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdikleri tespit edilen 3 ihraç öğretmen, 1 muvazzaf astsubay, 1 ihraç memur, 1 askeri okuldan, 4 polis okulundan ilişiği kesilen toplam 10 şüpheli gözaltına alındı.
2 KİŞİ TUTUKLANDI
Ayrıca hakkında yakalanma kararı bulunan ve 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan bir şahıs yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.