Denizli'de FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

Denizli'de FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 2’si, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Denizli’de, FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendi.

11 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonlar kapsamında örgütün mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdikleri tespit edilen 3 ihraç öğretmen, 1 muvazzaf astsubay, 1 ihraç memur, 1 askeri okuldan, 4 polis okulundan ilişiği kesilen toplam 10 şüpheli gözaltına alındı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Ayrıca hakkında yakalanma kararı bulunan ve 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan bir şahıs yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.