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    Denizli'de FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

    Denizli'de FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 2’si, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
    • İHA
    • 20.09.2021 - 17:33
    • Güncelleme : 20.09.2021 - 17:47
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    Denizli'de FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

    Denizli’de, FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendi.

    11 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Operasyonlar kapsamında örgütün mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdikleri tespit edilen 3 ihraç öğretmen, 1 muvazzaf astsubay, 1 ihraç memur, 1 askeri okuldan, 4 polis okulundan ilişiği kesilen toplam 10 şüpheli gözaltına alındı.

    2 KİŞİ TUTUKLANDI

    Ayrıca hakkında yakalanma kararı bulunan ve 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan bir şahıs yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

    Denizli de FETÖ operasyonu: 11 gözaltı #1

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