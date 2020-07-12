Türkiye'de koronavirüs salgınında son durum

Koronavirüs salgınında bugün 1298 kişi daha iyileşerek tabursu oldu. Ölümcül virüs bugün 19 can daha aldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınına ilişkin güncel verileri sosyal medya hesabından duyurdu.

Bakan Koca'nın paylaştığı tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 1012 kişiye koronavirüs tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 212 bin 993, can kaybı 5 bin 363 oldu.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1209, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 409, iyileşen hasta sayısı ise 194 bin 515 oldu.

"TEDBİRLERE DAHA FAZLA UYALIM"

Bakan Koca verileri, "SON 3 GÜNDE ortalama entübe hasta sayısı en yüksek 5 il: İstanbul, Ankara, Konya, Diyarbakır, Bursa. Ortalama yoğun bakım hasta sayısı en yüksek 5 il: İstanbul, Şanlıurfa, Ankara, Gaziantep ve Konya. Beklediğimiz sonuçlar için tedbirlere daha fazla uyalım." notuyla paylaştı.

