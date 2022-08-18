Adana'da fabrikada yangın çıktı
Adana'da geri dönüşüm fabrikasında yangın meydana geldi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası 2 saatte söndürüldü.
- 18.08.2022 - 02:06
Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Sarıhamzalı mahallesinde bulunan geri dönüşüm fabrikasında, fabrika bekçisi yangın çıktığını fark etmesi üzerine durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İtfaiye ekipleri olay yerine geldi
Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yükselen alevlere müdahaleye başladı.
2 saatte söndürüldü
İHA'nın haberine göre, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangın tamamen söndürüldü. Yangında fabrika tamamen kullanılamaz hale geldi.
İtfaiye erleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.