Sağlık Bakanı Koca, 19.00'da açıklama yapacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunacak.
- İHA
- 19.08.2020 - 11:20
Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün saat 17.00'de bir araya gelerek toplantı gerçekleştirecek.
Toplantıda, ülkedeki son vaka artışları değerlendirilecek, önlemler ve yeni tavsiye kararları ele alınacak.
BAKAN KOCA AÇIKLAMA YAPACAK
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından saat 19.00'da kameraların karşısına geçerek, basın toplantısı düzenleyecek.