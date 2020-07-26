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    Bursa'da trafik kazası: 1 ölü

    Karşıdan karşıya geçerken otomobilin çarptığı 12 yaşındaki Berkay Özkan, hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 26.07.2020 - 18:37
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    Bursa'da trafik kazası: 1 ölü

     

    Bursa'da, Bursa-Ankara karayolundaki Hikmet Şahin Köprülü Kavşağı’nda İnegöl'den Eskişehir yönüne giden Haşim Yıldırım (46) yönetimindeki otomobil, karşıya geçmeye çalışan Berkay Özkan’a çarptı.

    Özkan, çarpmanın etkisiyle yere savruldu. Ağır yaralanan Özkan, olay yerine sevk edilen acil sağlık ekibinin İlk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

    HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

    Ancak Özkan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.
    Otomobil sürücüsü Haşim Yıldırım gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Bursa'da trafik kazası: 1 ölü #1

    Bursa'da trafik kazası: 1 ölü #2

    Bursa'da trafik kazası: 1 ölü #3

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    Bursa'da trafik kazası: 1 ölü #5

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