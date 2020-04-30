Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 20 bin kaçak maske ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından yetkililer önlemler alırken, emniyet güçleri salgını fırsat bilerek kaçak üretim yapan kişilere yönelik denetimleri sıklaştırdı.

Polis ekipleri İstanbul'un Bağcılar ilçesinde bulunan bir tekstil atölyesinde izinsiz ve belgesiz tıbbi maske üretildiğini belirledi.

Yürütülen soruşturma kapsamında belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

20 BİN KAÇAK MASKE ELE GEÇİRİLDİ

Düzenlenen operasyonda satışa hazır koliler halinde 20 bin tıbbi maske ele geçirildi.

İş yerlerindeki dikiş makinelerine el konulurken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da 20 bin kaçak maske ele geçirildi ViDEO

ATÖLYE MÜHÜRLENDİ

Polis ekiplerince gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, her birine ilgili kanun uyarınca 3 bin 180 lira tutarında idari para cezası uygulandı.

İzinsiz üretim yapılan atölye, zabıta ekiplerince mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.