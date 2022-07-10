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    İstanbul'da sağanak etkili oluyor

    İstanbul'da sağanak etkili oluyor

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün pazar günü için yaptığı sağanak uyarısının ardından yağışlar etkisini göstermeye başladı.
    • Haber Merkezi
    • 10.07.2022 - 01:00
    • Güncelleme : 10.07.2022 - 01:19
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    Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD pazar günü beklenen sağanak için İstanbullulara uyarıda bulunmuştu.

    Sağanak İstanbul'da etkisini göstermeye başladı.

    Birçok ilçede etkili oldu

    Dün akşam aralıklı olarak başlayan sağanak, gece saatlerinde şiddetini artırarak Beykoz, Üsküdar, Ümraniye, Sarıyer, Şile, Beşiktaş, Kağıthane, Şişli, Zeytinburnu, Bağcılar ve Fatih ilçesinde etkili oldu.

    İstanbul'da sağanak etkili oluyor VİDEO


    İstanbul da sağanak etkili oluyor #1

    Vatandaşlar hazırlıksız yakalandı

    Bayram tatilinde Taksim'e giden vatandaşlar yağışa hazırlıksız yakalandı. Yağışın şiddetlenmesi ile birlikte vatandaşların ıslanmamak ve evlerine gitmek için koşuşturduğu görüldü.

    İstanbul da sağanak etkili oluyor #2

    Trafik aksadı

    Yağış nedeniyle TEM Otoyolu Seyrantepe mevkisi, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu çıkışı ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile bazı ara yollarda yer yer trafik yoğunluğu oluştu.

    İstanbul da sağanak etkili oluyor #3

    AFAD'dan 21 il için "kuvvetli yağış" uyarısı

    AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD), aralarında İstanbul ve Ankara'nın da bulunduğu 21 il için yapılan kuvvetli yağış uyarısında "Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun" denildi.

    AFAD'dan yapılan açıklamada "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Pazar günü ilk saatlerden itibaren, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Balıkesir ve Çanakkale'nin doğusu ile zamanla Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak ile Kastamonu, Sinop ve Bartın'ın iç kesimleri; Ankara, Eskişehir ve Çankırı; Afyonkarahisar ve Kütahya çevreleri ile Çorum'un batısında kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun" ifadeleri kaydedildi.

    İstanbul da sağanak etkili oluyor #4

    İstanbul da sağanak etkili oluyor #5

    İstanbul da sağanak etkili oluyor #6

    İstanbul da sağanak etkili oluyor #7

    İstanbul da sağanak etkili oluyor #8

    İstanbul da sağanak etkili oluyor #9


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