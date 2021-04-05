Bodrum'da kaçak yapıların yıkımı sürüyor

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki kaçak yapıların yıkımı, belediye ekiplerince sürdürülüyor.

Bodrum Belediyesi tarafından başlatılan kaçak yapıyla mücadele kapsamında, yıkımlar bugün de sürdü.

Bu kapsamda, Güvercinlik Mahallesi'nde hazine arazisi içinde bulunan ve yapı kayıt belgesi iptal edilen kaçak ve ruhsatsız 2 katlı bir binanın yıkım işlemi tamamlandı.

KAÇAK VİLLANIN YIKIMINA BAŞLANDI

Ayrıca Küçükbük Mahallesi'nde bulunan bir villanın ise kaçak eklentilerinde yıkım çalışması başlatıldı.

Güvercinlik Mahallesi'nde ise hazine arazisi içerisinde bulunan, yapı kayıt belgesi iptal edilen kaçak ve ruhsatsız iki katlı binada yapı sahibi tarafından gerçekleşen tahliye işlemlerinin ardından yıkım, Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü Yıkım Şefliği ekiplerince tamamlandı.

Küçükbük Mahallesi 46'ncı Sokak'ta bulunan sitenin içerisindeki villanın mevcut binasının zemin ve birinci katında tespit edilen kaçak ve ruhsatsız ilavelerde ise Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü Yıkım Şefliği ekibinin denetiminde mülk sahibi tarafından yıkım işlemi başladı.

















