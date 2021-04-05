Euro
9.5926
0.1%
Dolar
8.1021
-0.62%
Altın
450.56
-0.79%
Borsa
1.442
0.83%
Bitcoin
481.550
0.34%
EXEN Coin
18.73
-3.40%
7ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 7 C

    Bodrum'da kaçak yapıların yıkımı sürüyor

    Muğla'nın Bodrum ilçesindeki kaçak yapıların yıkımı, belediye ekiplerince sürdürülüyor.
    • DHA
    • 05.04.2021 - 19:36
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bodrum'da kaçak yapıların yıkımı sürüyor

    Bodrum Belediyesi tarafından başlatılan kaçak yapıyla mücadele kapsamında, yıkımlar bugün de sürdü.

    Bu kapsamda, Güvercinlik Mahallesi'nde hazine arazisi içinde bulunan ve yapı kayıt belgesi iptal edilen kaçak ve ruhsatsız 2 katlı bir binanın yıkım işlemi tamamlandı.

    KAÇAK VİLLANIN YIKIMINA BAŞLANDI

    Ayrıca Küçükbük Mahallesi'nde bulunan bir villanın ise kaçak eklentilerinde yıkım çalışması başlatıldı.

    Güvercinlik Mahallesi'nde ise hazine arazisi içerisinde bulunan, yapı kayıt belgesi iptal edilen kaçak ve ruhsatsız iki katlı binada yapı sahibi tarafından gerçekleşen tahliye işlemlerinin ardından yıkım, Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü Yıkım Şefliği ekiplerince tamamlandı.

    Küçükbük Mahallesi 46'ncı Sokak'ta bulunan sitenin içerisindeki villanın mevcut binasının zemin ve birinci katında tespit edilen kaçak ve ruhsatsız ilavelerde ise Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü Yıkım Şefliği ekibinin denetiminde mülk sahibi tarafından yıkım işlemi başladı.

    Bodrum da kaçak yapıların yıkımı sürüyor #1

    Bodrum da kaçak yapıların yıkımı sürüyor #2

    Bodrum da kaçak yapıların yıkımı sürüyor #3

    Bodrum da kaçak yapıların yıkımı sürüyor #4

    Bodrum da kaçak yapıların yıkımı sürüyor #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir