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    Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

    Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarla uyuşturucuya geçit verilmiyor.
    • 05.10.2022 - 17:16
    • Güncelleme : 05.10.2022 - 17:23
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    Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

    Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı.

    11 kişiye işlem yapıldı, 8 gözaltı

    Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda 11 kişiye adli işlem yapılırken, 8 kişi de uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınarak, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

    İHA'nın haberine göre, yapılan çalışmalarda ise farklı miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

    Kayseri de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı #1

    Kayseri de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı #2

    Kayseri de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı #3

    Kayseri de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı #4


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