Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarla uyuşturucuya geçit verilmiyor.
- 05.10.2022 - 17:16
- Güncelleme : 05.10.2022 - 17:23
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı.
11 kişiye işlem yapıldı, 8 gözaltı
Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda 11 kişiye adli işlem yapılırken, 8 kişi de uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınarak, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.
İHA'nın haberine göre, yapılan çalışmalarda ise farklı miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.