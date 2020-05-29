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- İstanbul'da eczanelerin çalışma saati değişti
İstanbul'da eczanelerin çalışma saati değişti
Salgın sonrası normalleşme sürecine geçilirken, eczanelerin de çalışma saatlerinin, pazar günleri hariç 09.00-19.00 saatleri arası olarak değiştiği duyuruldu.
- Haber Merkezi
- 29.05.2020 - 11:05
Koronavirüs salgını sebebiyle eczanelerin çalışma saatleri 09.00-18.00 olarak değiştirilmişti.
Normalleşme süreci kapsamında birçok yeni düzenleme getirilirken, eczane açılış-kapanış saatlerinde de yeniden değişikliğe gidildi.
ÇALIŞMA SAATLERİ 09.00-19.00 OLARAK DEĞİŞTİ
İstanbul Eczacı Odası, 1 Haziran Pazartesi günü itibarıyla İstanbul'da eczane açılış-kapanış saatlerinin, hafta içi ve cumartesi günleri 09.00-19.00 olarak uygulanacağını bildirdi.