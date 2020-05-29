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    İstanbul'da eczanelerin çalışma saati değişti

    Salgın sonrası normalleşme sürecine geçilirken, eczanelerin de çalışma saatlerinin, pazar günleri hariç 09.00-19.00 saatleri arası olarak değiştiği duyuruldu.
    • Haber Merkezi
    • 29.05.2020 - 11:05
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    İstanbul'da eczanelerin çalışma saati değişti

    Koronavirüs salgını sebebiyle eczanelerin çalışma saatleri 09.00-18.00 olarak değiştirilmişti.

    Normalleşme süreci kapsamında birçok yeni düzenleme getirilirken, eczane açılış-kapanış saatlerinde de yeniden değişikliğe gidildi.

    ÇALIŞMA SAATLERİ 09.00-19.00 OLARAK DEĞİŞTİ

    İstanbul Eczacı Odası, 1 Haziran Pazartesi günü itibarıyla İstanbul'da eczane açılış-kapanış saatlerinin, hafta içi ve cumartesi günleri 09.00-19.00 olarak uygulanacağını bildirdi.

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