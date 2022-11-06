Pençe-Kilit bölgesinde bir asker şehit düştü
Irak’ın Kuzeyinde sürdürülen Pençe Kilit Operasyonu’nda teröristler tarafından yerleştirilen mayının patlaması sonucu Konyalı Piyade Uzman Çavuş Halil Yıldız şehit oldu.
- 06.11.2022 - 00:31
Kuzey Irak'ta gerçekleştirilen Pençe Kilit Operasyonundan acı haber geldi.
Teröristler tarafından yerleştirilen mayının infilak etmesi sonucu 24 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Halil Yıldız şehit oldu.
Acı haber ailesine verildi
Şehidin acı haberi yetkililer tarafından Konya’nın Ereğli ilçesi Pirömer Mahallesi'nde ikamet eden ailesine ulaştırıldı. Şehit Piyade Uzman Çavuş Halil Yıldız'ın yaklaşık 2 ay önce evlendiği öğrenildi.
Memleketinde toprağa verilecek
Şehit Piyade Uzman Çavuş Halil Yıldız'ın cenazesi Ereğli ilçesinde son yolculuğuna uğurlanacak.