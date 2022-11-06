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    Pençe-Kilit bölgesinde bir asker şehit düştü

    Irak’ın Kuzeyinde sürdürülen Pençe Kilit Operasyonu’nda teröristler tarafından yerleştirilen mayının patlaması sonucu Konyalı Piyade Uzman Çavuş Halil Yıldız şehit oldu.
    • 06.11.2022 - 00:31
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    Pençe-Kilit bölgesinde bir asker şehit düştü

    Kuzey Irak'ta gerçekleştirilen Pençe Kilit Operasyonundan acı haber geldi.

    Teröristler tarafından yerleştirilen mayının infilak etmesi sonucu 24 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Halil Yıldız şehit oldu.

    Acı haber ailesine verildi

    Şehidin acı haberi yetkililer tarafından Konya’nın Ereğli ilçesi Pirömer Mahallesi'nde ikamet eden ailesine ulaştırıldı. Şehit Piyade Uzman Çavuş Halil Yıldız'ın yaklaşık 2 ay önce evlendiği öğrenildi.

    Pençe-Kilit bölgesinde bir asker şehit düştü #1

    Memleketinde toprağa verilecek

    Şehit Piyade Uzman Çavuş Halil Yıldız'ın cenazesi Ereğli ilçesinde son yolculuğuna uğurlanacak.

    Pençe-Kilit bölgesinde bir asker şehit düştü #2


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