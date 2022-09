Karadeniz'de palamut bolluğu

Zonguldak Ereğli'de balıkçılar, palamut bolluğundan memnun kalırken diğer balık türlerinin azlığından şikayet etti.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde balıkçılar hava koşullarında yaşanan olumsuzluğun ardından bu sabah yeniden denize açılarak balık avlamaya başladı.

1 Eylül 2022 tarihinden bu yana denizden bol miktarda palamut çıkaran balıkçılar, diğer balık türlerinden ise yok denecek kadar az yakalayabiliyor.

Balıkçılar ise uzun aradan sonra bu yıl palamudun bol olması nedeniyle ekonomik anlamda para kazandıklarını ifade etti.

"Palamut çok, balık türü az"

Palamudun bol olmasının balıkçıların yüzünü güldürdüğünü belirten balıkçı esnaflarından Oğuz Özkan, palamut çok olduğu için diğer balık türlerinin de az olduğunu vurguladı.

İHA'nın haberine göre Özkan açıklamasında “Şu an ki balık bolluğu; aşırı derecede palamut bolluğu var. Yani şöyle diyebiliriz, palamut balığı intihar ediyor. Yani böyle bir bolluk görülmedi. 2 senedir doğru düzgün balık olmuyordu. Kayıkçılar, gırgırlar giderlerini karşılayamıyordu hem de borç içindeydi. Onlara yaradı. Böyle devam ederse palamut balığı daha çok olur ama hamsi olmaz bu seferde. Palamut çok oldukça diğer balıklar olmuyor. Palamut küçük balıkları yediği için hamsi az görülüyor. Eğer bir aksilik olmazsa 1 ay daha güzel balıkçılık olacak. Palamut şu an Ereğli merkezde biraz pahalı. Onun sebebi buradaki balıkların hepsini dışarıya gönderiyoruz. Dışarılarda duyduğumuz kadarıyla ince balıklar 20-25 TL arasında, iri balıklar 30-40 TL arasında değişiyor. Ereğli merkezde ise en fazla 10 TL fark oluyor.” dedi. 2-3 günlük hava muhalefetinden dolayı balık fiyatlarının yükseldiğini söyleyen Şenol Sönmez ise şu anda tezgahlarda palamuttan başka balık olmadığını belirtti. Sönmez konuşmasında “Palamutlar geçen haftaya göre tanesinde 5-10 TL bir artış var. Yalnız şöyle bir şey var; geçen hafta balıklar 800 gram geliyorken, bugün balıklar 900-1000 gram geliyor. Yani fiyat artışı olsa da balıklar gramaj olarak yükseldiği için vatandaşa ucuz şekilde satılıyor. Büyük balıklar yaklaşık 60 TL’ye satılıyor, bir küçük balıklar 50 TL, onlarında bir küçüğü 3 tane 100, 4 tane 100 TL’ye satılmakta. 1 kilogram balık, 2,5 kilogram etteki proteine eşdeğerdir. Aşağı yukarı 60 TL’ye verilen bir balık 3 kişilik bir aileyi yetmektedir. O yüzden fiyatlar uygun. Çaparacı dediğimiz küçük olta balıkçılarıyla, uzatma ve voliyle beraber orta ölçekli 10 metrelik kayıklarla tutulmakta. Bunların haricinde de gırgır diye tabir ettiğimiz büyük balıkçı gemileri var, onlarla tutulmakta. Hava muhalefeti olduğu zaman balıkçılar denize çıkamıyor. Haliyle tutulan balıkta azalıyor. Ereğli, Zonguldak bölgesinde ve diğer kıyı kasabalarında küçük kayıkçıların balıkları alınıp satılmakta. Hava muhalefetinden dolayı çıkamadıkları zaman büyük teknelere iş düşüyor onlarda her yere yeterli olmayabiliyor. Şu anda tezgahta palamuttan başka balık yok. Trollerin gelmesini bekliyoruz. Mezgitte, barbun da ilerleyen zamanlarda gelecek.” dedi.