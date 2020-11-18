EKPSS kura başvuruları başladı

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) kapsamında kura usulüyle yapılacak yerleştirmeler için başvurular başladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) kura usulüyle yapılacak yerleştirmeler için başvuruların bugün başladığını açıkladı.

Başvurular, 30 Kasım tarihinde sona erecek.

Kuraya ilkokul, ortaokul, ilköğretim ile özel eğitim iş uygulama merkezi (okulu) mezunu olan ya da bu okullardan yerleştirme işlemlerine son başvuru tarihi itibarıyla mezun olabilecek durumda olan engelli adaylar başvurabilecek.

TÜM BİLGİLER EKSİKSİZ YER ALACAK

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlükleri tarafından Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı Belgesi'nde adayın isim, soy isim, engelli sağlık kurulu raporunda belirtilen engel gurubu, adayın T.C. kimlik nosu, yerleştirme türü bilgileri doldurulacak.

Adaylar, başvuru tarihleri içerisinde bu belge ile birlikte ÖSYM başvuru merkezine başvuruda bulunacak.

BAŞVURU KOŞULLARI

Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı olarak faaliyet gösteren Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerince yetişkinler için düzenlenen okur-yazarlık programlarına katılanlara verilen "Yetişkinler Eğitimi İkinci Kademe Başarı Belgesi" eğitim düzeyi olarak ilköğretim okulunun ilk beş sınıfına denk sayıldığından, bu belgeye sahip olan engelli adaylar kuraya katılmak için başvuruda bulunabilecek.

2018 yılında yapılan kura kayıtlarının yapıldığı tarihten itibaren dört yıl geçerli olması nedeniyle 2018-EKPSS'ye giren veya kura başvurusu bulunan adaylar, istedikleri takdirde 2020- EKPSS/Kura başvurularını yapabilecek.