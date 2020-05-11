Hakkari'de PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi

Jandarma ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda el yapımı patlayıcı düzenekleri ve mühimmat bulundu.

Hakkari'de Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve güvenlik korucularının katılımıyla 7 Mayıs'ta bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesi, sığınak, depo ile barınma alanı olarak kullandıkları bölgelerin tespit edilmesine yönelik ve terör örgütüne yardım, yataklık edenlerin yakalanması için "Kavaklı-3 Operasyonu" başlatıldığı belirtildi.

EYP'LER VE VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Çalışmalar kapsamında, mağarada 7 el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirilirken, Çimenli köyü kırsal alanında yapılan çalışmalarda ise 2 el bombası, çok sayıda örgütsel doküman ve Yüksekova ilçesi Akpınar köyü kırsal alanında 57 av tüfeği ele geçirildi.