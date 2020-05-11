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    Hakkari'de PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi

    Jandarma ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda el yapımı patlayıcı düzenekleri ve mühimmat bulundu.
    • AA
    • 11.05.2020 - 14:09
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    Hakkari'de PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi

    Hakkari'de Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve güvenlik korucularının katılımıyla 7 Mayıs'ta bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesi, sığınak, depo ile barınma alanı olarak kullandıkları bölgelerin tespit edilmesine yönelik ve terör örgütüne yardım, yataklık edenlerin yakalanması için "Kavaklı-3 Operasyonu" başlatıldığı belirtildi.

    EYP'LER VE VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

    Çalışmalar kapsamında, mağarada 7 el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirilirken, Çimenli köyü kırsal alanında yapılan çalışmalarda ise 2 el bombası, çok sayıda örgütsel doküman ve Yüksekova ilçesi Akpınar köyü kırsal alanında 57 av tüfeği ele geçirildi.

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