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    Akdeniz'de yeni NAVTEX ilan edildi

    Akdeniz'de yeni NAVTEX ilan edildi

    Barbaros Hayrettin Paşa gemisi, 18 Ekim'e kadar Akdeniz'de tarama faaliyeti yürütecek.
    • AA
    • 18.09.2020 - 20:33
    • Güncelleme : 18.09.2020 - 20:33
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    Türkiye, başta Yunanistan olmak üzere Avrupa ülkelerinin engellemelerine rağmen, ulusal çıkarları doğrultusunda Akeniz'de tarama faaliyetlerine devam ediyor.

    Bu kapsamda, Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi'nin çalışma yürüteceği alan için 18 Ekim'e kadar sürecek yeni NAVTEX ilan edildi.

    1 AY ÇALIŞMA YAPILACAK

    İlana göre, geminin görevi 18 Eylül'den 18 Ekim'e kadar sürecek.

    Barbaros Hayreddin Paşa gemisi, "Tanux-1" ve "Apollo Moon" isimli gemilerle Doğu Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında ilan edilen bölgede sismik çalışmalarını yürütecek.

    Akdeniz de yeni NAVTEX ilan edildi #1

    NAVTEX nedir? Doğu Akdeniz'de neden NAVTEX ilan edildi? NAVTEX'in amacı ne?

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