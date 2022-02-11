9 il veya ilçelerinde eğitime kar engeli

Yoğun kar, don ve buzlanma nedeniyle 9 ilin tamamında veya bazı ilçelerinde bugün eğitime ara verildiği bildirildi.

Yurdun bazı bölgelerinde yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Bu sebeple 9 ilin tamamında veya bazı ilçelerinde 11 Şubat Cuma günü eğitime ara verildi.

AĞRI

Ağrı'da olumsuz hava koşulları yüzünden il merkezi ve 3 ilçedeki tüm okullarda bugün eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle il merkezinin yanı sıra Eleşkirt, Hamur ve Taşlıçay ilçelerindeki tüm okullar ile bağlı köy okullarında 11 Şubat Cuma günü okullar tatil edildi.



Kent merkezi ve söz konusu ilçelerde yer alan kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel de idari izinli sayılacak.

AKSARAY

Aksaray'da buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.



Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle merkez ve ilçelere bağlı taşımalı eğitim kapsamındaki bütün okullarda eğitime 11 Şubat günü ara verildiği belirtildi.



Açıklamada, engelli ve hamile olup merkez ve ilçe köylerinden merkez veya ilçeye gelen kamu kurumlarındaki personellerin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

ERZİNCAN

Erzincan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 ilçedeki tüm okullarda bugün eğitime ara verildi.



Erzincan Valisi Mehmet Makas, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Tercan, Çayırlı ve Otlukbeli ilçelerinde eğitime bir gün ara verildiğini belirtti.



Makas, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



"Olumsuz hava koşulları nedeniyle 11 Şubat Cuma günü Tercan, Çayırlı ve Otlukbeli ilçelerimizdeki tüm okullarımızda eğitim öğretime 1 gün ara verilmesine, engelli ve hamile olan kamu çalışanlarımızın idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir."

HAKKARİ

Hakkari merkez ve Yüksekova ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.



Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle Valiliğimiz kararıyla Hakkari merkez ve Yüksekova ilçemizde 11 Şubat 2022 Cuma günü taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi.

KARAMAN

Karaman'da don ve buzlanma nedeniyle merkez ve merkeze bağlı okullarda bugün eğitime ara verildiği bildirildi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, don ve buzlanmanın kent genelinde etkili olduğu belirtildi. Bu nedenle merkez ve merkeze bağlı okullarda 11 Şubat Cuma eğitime ara verildiği belirtildi.



Açıklamada, Halk Eğitim Merkezi ile rehabilitasyon merkezlerinin de tatil edildiği, engelli ve hamile kamu personelinin idari izinli sayılacağı ifade edildi.

KAYSERİ

Kayseri'nin 8 ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.



İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının etkili olduğu Hacılar ve Özvatan ilçelerinde okullar yarın tatil edildi.



Sarız, Yahyalı, İncesu, Yeşilhisar, Pınarbaşı ve Kocasinan ilçelerinde de taşımalı öğrenciler için eğitim öğretime ara verildi.

KONYA

Konya'da etkili olan kar, don ve buzlanma nedeniyle 15 ilçede bugün yüz yüze eğitime ara verildiği bildirildi.



Hıfzıssıhha kurulları kararınca Emirgazi, Güneysınır, Karapınar, Derbent, Yunak, Derebucak, Hüyük, Taşkent, Doğanhisar, Bozkır, Sarayönü, Ereğli, Hadim, Halkapınar ve Beyşehir ilçelerinde yoğun kar yağışı, don ve buzlanma nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda 11 Şubat Cuma günü yüz yüze eğitime ara verildi.



Bu ilçelerde okulların uzaktan eğitim yapacağı bildirildi.

NİĞDE

Niğde'de olumsuz hava koşulları nedeniyle okullarda bugün eğitime ara verildiği bildirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin, Vali Yardımcısı Cemil Kılınç başkanlığında olağanüstü toplandığı belirtildi.



Toplantıda, devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile çalışanlar ile engelli personelin 11 Şubat Cuma günü idari izinli sayılmalarına karar verildiği kaydedilen açıklamada, resmi ve özel bütün eğitim kurumları, kreş ve gündüz bakımevlerinde de eğitime ara verilmesinin kararlaştırıldığı bilgisi paylaşıldı.



Açıklamada, 6 yaşından küçük çocuğu olan kadın kamu çalışanları ile kronik rahatsızlığı bulunan kamu personelinin de belirtilen tarihte idari izinli sayılacağı ifade edildi.

VAN

Van'ın Başkale ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün eğitime ara verildi.



Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, 11 Şubat Cuma ilçe genelindeki ilk ve orta dereceli tüm eğitim öğretim kurumlarının yoğun kar ve tipi nedeniyle tatil edildiği bildirildi.



Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı belirtildi.