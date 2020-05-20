9 ilde 2 bin 788 sosyal konutun kurası bu hafta çekilecek

9 ilde 2 bin 788 sosyal konutun kurası bu hafta çekilecek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Kura çekimlerini temmuz sonunda tamamlayacağız" dedi.

100 Bin Sosyal Konut projesinde kura çekimi devam ediyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, proje kapsamında bugüne dek 36 bin 73 konutun hak sahiplerini belirlediklerini belirterek, "Bu hafta 9 ilde 2 bin 788 konutumuzun kuralarını çekeceğiz. Kura çekimlerini temmuz sonunda tamamlayacağız.‬" ifadelerini kullandı.

Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, dar gelirli vatandaşlara yönelik konut projelerine ilişkin bilgi verdi.

TOKİ'DE KURA ÇEKİMİ

Dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapacak projelere hız kesmeden devam ettiklerini vurgulayan Kurum, dönüşüm projelerini koronavirüs salgını tedbirlerini alarak gerçekleştirdiklerini belirtti.

2 BİN 788 KONUTUN KURALARI ÇEKİLECEK

50 Bin Sosyal Konut projesi kapsamında 35 bin 252 konutun inşaatının sürdüğünü aktaran Kurum, şunları kaydetti:

"100 Bin Sosyal Konut projemizde bugüne dek 36 bin 73 konutumuzun hak sahiplerini belirledik.‬ Bu hafta 9 ilde 2 bin 788 konutumuzun kuralarını çekeceğiz. Kura çekimlerini temmuz sonunda tamamlayacağız.‬ ‪100 bin sosyal konutun temellerini de haziran ayında atıyoruz."

YÜZDE 20 İNDİRİM KAMPANYASINA BAŞVURAN KİŞİ SAYISI

TOKİ'nin indirim kampanyasına ilişkin de bilgi veren Kurum, "Vatandaşlarımızdan gelen yoğun talep üzerine TOKİ konut ve iş yerleri için başlattığımız yüzde 20 indirim kampanyasına 4 bin 539 kişi başvurdu.

247 milyon lira borç kapama işlemi gerçekleştirildi.‬ ‪Bu süreçte ödeme güçlüğü çeken vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz." bilgisini paylaştı.