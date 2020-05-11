9 ilde koronavirüs nedeniyle karantina kararları

Koronavirüs önlemleri kapsamında, bugünden itibaren 9 ildeki bazı mahalle, köy, sokak ve apartmanlar için karantina kararı verildi.

Bitlis merkezde bir köy, Tatvan ilçesinde de bir apartman koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince, il merkezine bağlı Arıdağ köyünün saat 24.00'dan itibaren geçici süreyle karantinaya alınmasına, köyün giriş ve çıkışlarının kapatılmasına karar verildiği belirtildi.

Tatvan'da ise 300 Evler Havaalanı Caddesi küçük konutlar mevkisindeki bir apartmanın, saat 24.00'da geçici süreyle karantinaya alınmasına karar verildiği bildirildi. Açıklamada, apartmanda ikamet eden vatandaşların, dairelerinden ve apartmandan giriş çıkışlarına izin verilmeyeceği kaydedildi.

Köy ve apartmanda ikamet eden ve görev devam zorunluluğu bulunan kolluk kuvvetleri ile sağlık kurum ve kuruluşlarındaki personelin kararlardan muaf sayılacağı aktarıldı.

Açıklamada, kararlara uymayanlar hakkında idari para cezası uygulanacağı ifade edildi.

OSMANİYE

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bir apartman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

MANİSA

Manisa Valiliği, Salihli’nin Kocaçeşme Mahallesi’nde bir apartmanın 14 gün süreyle karantinaya alındığını duyurdu.

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimiz Salihli ilçesine bağlı Kocaçeşme Mahallesi 64 Sokak No:58 adresindeki apartman 10 Mayıs 2020 tarihi saat 24.00’den, 24.05.2020 saat 24:00’e kadar 14 (ondört) gün süreyle; koronavirüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 10 Mayıs 2020 tarihli ve 2020/16 sayılı kararı ile karantina altına alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

Öte yandan Salihli’nin kırsal Karaağaç Mahallesi de koronavirüs tedbirleri kapsamında daha önce 14 günlük süreyle karantinaya alınmıştı.

VAN

Van Valiliği’nden yapılan açıklamada, vaka sayının 84'e yükseldiği İpekyolu ilçesine bağlı Ortanca Mahallesi'ndeki taziyeye katılan bir kişi ile bu kişinin temas ettiği toplam 2 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı, bunun üzerine bu kişilerin yaşadığı Özalp İlçesine bağlı Eğribelen Mahallesi'nin karantinaya alındığı belirtildi.

Van genelindeki son durum bilgilerinin yer aldığı açıklamada, "Başkale ilçesi Esenyamaç, Albayrak, Örmetaş Mahallesi ve Poyrazalan mezrası, Gürpınar ilçesi Günbaşı, Umut Mahallesi ve Üzengi Mezrası, İpekyolu ilçesi Ortanca, Karakoç, Gövelek, Arıtoprak mahalleleri, Bostaniçi Mahallesi Ertuş Caddesi 1,2,3,4. sokaklar, Cevdet Paşa Mahallesi Selçuklu Sokak’ta 1 apartman, Selimbey Mahallesi Üçevler Sokak’ta 1 apartman, Selimbey Mahallesi Dabbağolu Sokak ve Çaldıran ilçesi Salahane Mahallesi karantinaya alınmıştır. Kentte tedbir amaçlı karantina altında olanların sayısı 40 bin, şu an anda gözlem altında olanların sayısı ise 10 bin kişi" denildi.

MUŞ

Muş'ta bir köy, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirlerinin uygulanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, merkeze bağlı Yukarısızma köyünün, koronavirüs pozitif vakası çıkması ve köy içi temasın yoğun olduğunun belirlenmesi üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 14 gün karantinaya alındığı bildirildi.

ESKİŞEHİR

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki bir mahallenin koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı bildirildi.

Sivrihisar Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlçemize bağlı Ahiler Mahallesi, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında ilçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun 7 Mayıs 2020 tarih ve 32 sayılı kararı gereğince 14 gün süre ile giriş çıkışlara kapatılmıştır."

Jandarma tarafından 170 nüfuslu mahallenin giriş çıkışları kapatıldı.

KARAMAN

Karaman’da 4 katlı bir apartmanda oturanların bazılarında koronavirüs testlerinin pozitif çıkması üzerine bina karantinaya alındı.

Konuyla ilgili olarak Karaman Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, "Karamanoğlu Mehmetbey Mahallesi 928 Sokak’ta bulunan bir apartmanda yaşayan bazı vatandaşlarımızda korona virüs pozitif vakalarının görülmesi ve aynı hanede yaşayan temaslı sayısının fazla olması nedeniyle, salgınının yayılarak diğer vatandaşlarımızın sağlığını tehdit etmesini engellemek amacıyla belirtilen adresteki 4 katlı apartman, 8 Mayıs Cuma günü saat 17.00 itibariyle ikinci bir karara kadar karantinaya alınmasını, belirtilen adresteki apartmanda ikamet eden vatandaşların daire ve apartmandan giriş ve çıkışlarının yasaklanmasına oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.

Söz konusu tedbirlere ve kararlara uymayan vatandaşlara ise idari para cezası verileceği ve gerekli adli işlemlerin başlatılacağı da belirtildi. Binaya giriş çıkışların olmaması için önünde polis ekibi beklerken, kapısına da şerit çekildi.

SİİRT

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Eruh ilçesine bağlı Çetinkol köyünde korona virüs salgını nedeniyle pozitif vaka ve temaslı vatandaşların tespit edilmesi nedeniyle 14 gün süreyle karantinaya alındığı belirtildi. Açıklamada, "İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca korona virüs salgınından korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla karantinaya alınması kararlaştırılan köyde 14 gün süreyle karantina uygulaması başlanmıştır" denildi.

KAHRAMANMARAŞ

Karantina tedbirleri uygulanan Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesine bağlı Hüyüklü Mahallesi’nde koronavirüs testi pozitif çıkan kişilerin aynı nişan merasimine katıldıkları ortaya çıktı.

Afşin Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs tedbirleri kapsamında Hüyüklü mahallesine giriş ve çıkışları yasakladı. Karantinaya alınan Hüyüklü Mahallesi’nde ilk olarak 4 daha sonra da 3 kişinin testleri pozitif çıktı. Pozitif çıkan vakaların tamamının yaklaşık 5 gün önce Afşin ilçe merkezinde aile arasında yakın akrabalar arasında yapılan nişan merasimine katıldıkları ortaya çıktı.

Jandarmanın bütün giriş-çıkışları kapattığı Hüyüklü Mahallesi’nde filyasyon ekipleri hastalığa kapılanların temasta olduğu yaklaşık kırk kişiye daha test yaptı. Daha önce testleri pozitif çıkan ve korona virüs şüphesi taşıyan 7 kişinin tedavileri ise Elbistan Devlet Hastanesinde devam ediyor.