Adana’da kaçakçılık operasyonu: 8 gözaltı
Adana’da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 6 milyon 550 bin adet makaron, bin 865 kilo kıyılmış tütün, 32 bin 500 litre akaryakıt ve bin litre sahte içki ele geçirildi.
- İHA
- 18.04.2021 - 10:18
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri kentteki kaçakçılığı önlemek için çalışma başlattı.
Yapılan çalışmalar sonucunda 8 ayrı adreste kaçakçılık yapıldığı belirlendi.
ELE GEÇİRİLENLER
Adreslere eş zamanlı yapılan baskında 6 milyon 550 bin kaçak makaron, bin 865 kilo kıyılmış kaçak tütün, 32 bin 500 litre kaçak akaryakıt, bin litre sahte içki, 121 kaçak cep telefonu ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Olaylarla ilgili 8 zanlı gözaltına alındı.