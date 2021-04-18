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    Adana’da kaçakçılık operasyonu: 8 gözaltı

    Adana’da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 6 milyon 550 bin adet makaron, bin 865 kilo kıyılmış tütün, 32 bin 500 litre akaryakıt ve bin litre sahte içki ele geçirildi.
    • İHA
    • 18.04.2021 - 10:18
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    Adana’da kaçakçılık operasyonu: 8 gözaltı

    Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri kentteki kaçakçılığı önlemek için çalışma başlattı.

    Yapılan çalışmalar sonucunda 8 ayrı adreste kaçakçılık yapıldığı belirlendi.

    ELE GEÇİRİLENLER

    Adreslere eş zamanlı yapılan baskında 6 milyon 550 bin kaçak makaron, bin 865 kilo kıyılmış kaçak tütün, 32 bin 500 litre kaçak akaryakıt, bin litre sahte içki, 121 kaçak cep telefonu ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

    Olaylarla ilgili 8 zanlı gözaltına alındı.

    Adana’da kaçakçılık operasyonu: 8 gözaltı #1

    Adana’da kaçakçılık operasyonu: 8 gözaltı #2

    Adana’da kaçakçılık operasyonu: 8 gözaltı #3

    Adana’da kaçakçılık operasyonu: 8 gözaltı #4

    Adana’da kaçakçılık operasyonu: 8 gözaltı #5

    Adana’da kaçakçılık operasyonu: 8 gözaltı #6

    Adana’da kaçakçılık operasyonu: 8 gözaltı #7

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