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Adana’da kaçakçılık operasyonu: 8 gözaltı

Adana’da kaçakçılık operasyonu: 8 gözaltı

Adana’da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 6 milyon 550 bin adet makaron, bin 865 kilo kıyılmış tütün, 32 bin 500 litre akaryakıt ve bin litre sahte içki ele geçirildi.