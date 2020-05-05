Erdoğan normalleşme adımlarını değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan normale dönüşte "Kurallara uymazsak bedelini hep birlikte öderiz" dedi.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan MYK toplantısı öncesi yaptığı kısa açıklamada normalleşme adımları ile ilgili önemli bir uyarıda bulunarak değerlendirmeler yaptı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

BEDELİNİ HEP BİRLİKTE ÖDERİZ

Önümüzdeki haftalarda gelişmelere göre normalleşme planımızın diğer unsurlarını da açıklayacağız. Kurallara uymazsak bedelini hep birlikte öderiz. Kazanımları tehlikeye atacak adımlardan kaçınalım.

BU MUSİBETTEN KURTULACAĞIZ

Kazanımlarımızı riske atacak, salgını yeniden azdıracak risklere girmeyeceğiz. Gerektiğinde normalleşme takviminde bazı konuları öne alma, ileriye öteleme veya ilave tedbirler alma hakkımız mahfuzdur. Rehavet ve karamsarlığa mahal vermeden ülkemizi inşaAllah bu musibetten kurtaracağız. Milletimizin bize duyduğu güven ve verdiği destek en büyük güç kaynağımızdır. Halkımızdan bir müddet daha bu hassasiyeti sürdürmesini bekliyoruz.

Yeni sürecin öncülüğünü yapmak 18 yıldır olduğu gibi yine AK Parti'ye yine buradaki heyete düşüyor. Mecliste bekleyen birçok iş vardır.

MESLEK ODALARININ SEÇİM USULLERİYLE İLGİLİ ÇALIŞMA DERHAL BAŞLAMALI

Geçtiğimiz gün Ankara Barosu'nun ve benzerlerinin fütursuz saldırılarıyla karşı karşıya kaldık. Sadece bu örnek bile meslek odalarının seçim unsurlarının gündeme getirilmesini gerekli hale getirmiştir. Oda ve barolarla ilgili düzenleme konusunda bu konuda derhal çalışmalı ve meclisimizin takdirine bunu sunmalıyız.