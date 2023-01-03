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    Ukraynalı kadın Müslüman oldu

    Ukrayna'nın Luhansk kentinde doğan, 2 yıl boyunca Rusça Kur'an-ı Kerim meali okuyarak İslam dinini inceleyen 49 yaşındaki Viktoriia Behuzlova, "Melek" ismini alarak Müslüman oldu.
    • 03.01.2023 - 18:48
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    Ukraynalı kadın Müslüman oldu

    Ukraynalı Viktoriia Behuzlova için Çanakkale İl Müftülüğünde ihtida merasimi düzenlendi.

    Çanakkale İl Müftülüğünde yapılan İhtida Mersimi, İl Müftü Yardımcısı Mehmet Ali Bal'ın Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

    Merasimde İl Müftüsü Şükrü Kabukçu İslam dini hakkında bilgiler verdi.

    Merasim Viktoriia Behuzlova'nın şahitler huzurunda Kelime-i Şehadet getirmesi ve yapılan dua ile tamamlandı.

    "Kardeşimizi canıgönülden tebrik ediyorum"

    İHA'ya konuşan Müftü Kabukçu, "Araştırmaları sonucunda İslam dinini inceleyen ve arkadaşlarının da etkisiyle dinimizi tercih ederek Müslüman olan kardeşimizi canıgönülden tebrik ediyorum. Yüce Rabbim kendisine sağlık, afiyet ve iman üzere bir hayat nasip eylesin" dedi.

    Ukraynalı kadın Müslüman oldu #1

    Kur'an-ı Kerim meali hediye edildi

    Merasimin sonunda Müslüman olan Viktoriia Behuzlova'ya İl Müftüsü Şükrü Kabukçu tarafından "İhtida Belgesi" ile birlikte Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çıkan Kur'an-ı Kerim meali ve çeşitli kitaplar hediye edildi.

    Ukraynalı kadın Müslüman oldu #2

    Ukraynalı kadın Müslüman oldu #3


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