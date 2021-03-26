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    Yozgat'ta eğitime 1 gün ara

    Yozgat'ta Valisi Ziya Polat, yüz yüze eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.
    • İHA
    • 26.03.2021 - 02:22
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    Yozgat'ta eğitime 1 gün ara

    Yozgat'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

    Yozgat Valisi Ziya Polat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşullarının devam etmesi ve buzlanma riskine karşı il genelinde tüm okul ve kurslarda eğitime 26 Mart Cuma günü ara verildiğini, eğitimin uzaktan devam edeceğini bildirdi.

    ENGELLİ VE HAMİLE KAMU ÇALIŞANLARI İDARİ İZİNLİ SAYILACAK

    Polat, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağını belirtti.

    Yozgat ta eğitime 1 gün ara #1

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