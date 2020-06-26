Vatan Caddesi’nde kaza: 3 yaralı

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Fatih Vatan Caddesi'nde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında bir araç takla atarken, kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

İstanbul Fatih Vatan Caddesi’nde, 34 CGL 894 plakalı aracın kadın sürücüsünün sol şeride geçişi sırasında 34 BLL plakalı araç sürücüsünün arkadan hızla gelerek çarpıp takla attığı kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

SIKIŞAN YOLCULAR, 1 SAATLİK UĞRAŞLA ÇIKARILDI

Kazada yaralanan 2 yolcu olay yerine gelen ambulanslarla götürülürken takla atan araç içerisinde sıkışan kadın yolcu itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik uğraşları sonrası araç içerisinden çıkartılarak hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan kadın yolcunun durumunun ağır olduğu öğrenilirken diğer 2 yaralının tedavileri sürüyor.

Yol üzerinde araçla seyir halindeyken kaza anını gören Gökhan Dikilitaş, "Takla atan araç şerit üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybederek öndeki araca vurarak takla attı. Ben beyaz aracın arkasında seyir halindeydim, önümdeki araca vurdu." dedi.