Euro
9.0747
-0.09%
Dolar
7.4299
-0.07%
Altın
452.98
-0.25%
Borsa
1.477
-0.22%
Bitcoin
219.139
0.76%
EXEN Coin
11.22
0.08%
9ºC
İstanbul
Açık 9 C

    İzmir açıklarında deprem

    İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
    • DHA
    • 02.01.2021 - 05:54
    • Güncelleme : 02.01.2021 - 06:23
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    İzmir açıklarında deprem

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre, Ege Denizi'nde bugün saat 05.25'de merkez üssü Urla açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

    Urla'ya 19 kilometre mesafede gerçekleşen depremin derinliği 6,84 kilometre olarak ölçüldü.

    HASAR YOK

    Kentte kısmen hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir hasarın meydana gelmediği öğrenildi.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir