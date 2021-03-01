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Doğalgaz fiyatlarına yüzde 1 zam

Doğalgaz fiyatlarına yüzde 1 zam

BOTAŞ konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı bin metreküp için bin 289 lira, ticarethane, sanayi ve elektrik üretim santralleri için bin 442 lira olarak belirledi.