Doğalgaz fiyatlarına yüzde 1 zam
BOTAŞ konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı bin metreküp için bin 289 lira, ticarethane, sanayi ve elektrik üretim santralleri için bin 442 lira olarak belirledi.
- AA
- 01.03.2021 - 00:23
Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde, mart ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.
YÜZDE 1 ZAM YAPILDI
Doğalgazda mart ayında geçerli olacak fiyat tarifelerinde konut, ticarethane, sanayi ve elektrik üretim santralleri abone gruplarında yüzde 1 zam yapıldı.
Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı, şubatta geçerli olan tarifeye göre yüzde 1 artışla bin metreküp doğalgaz için bin 289 lira, ticarethane, sanayi ve elektrik üretim santralleri için ise bin 442 lira olarak belirlendi.
Doğalgazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.