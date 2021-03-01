Euro
8.9611
-0.09%
Dolar
7.4249
0.98%
Altın
412.33
-1.48%
Borsa
1.471
-1.13%
Bitcoin
339.158
-3.48%
EXEN Coin
16.53
-1.19%
4ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 4 C

    Doğalgaz fiyatlarına yüzde 1 zam

    BOTAŞ konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı bin metreküp için bin 289 lira, ticarethane, sanayi ve elektrik üretim santralleri için bin 442 lira olarak belirledi.
    • AA
    • 01.03.2021 - 00:23
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Doğalgaz fiyatlarına yüzde 1 zam

    Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde, mart ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.

    YÜZDE 1 ZAM YAPILDI

    Doğalgazda mart ayında geçerli olacak fiyat tarifelerinde konut, ticarethane, sanayi ve elektrik üretim santralleri abone gruplarında yüzde 1 zam yapıldı.

    Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı, şubatta geçerli olan tarifeye göre yüzde 1 artışla bin metreküp doğalgaz için bin 289 lira, ticarethane, sanayi ve elektrik üretim santralleri için ise bin 442 lira olarak belirlendi.

    Doğalgazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir