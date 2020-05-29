Bingöl'de çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Bingöl'de çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

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Jandarma ekiplerince 10 ayrı adrese düzenlenen operasyonda, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirilirken, 12 şüpheli gözaltına alındı.

Bingöl'de jandarma ekiplerince yürütülen istihbarı çalışmalar sonucunda Karlıova İlçesi Bağlıisa Köyü kırsalında 10 adrese operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda uzun namlulu silah, tabanca, bu silahlara ait çok miktarda mühimmat ve örgütsel doküman bulundu.

12 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan operasyonda ele geçirilen malzemelerin, 2 Adet Kaleşnikof Piyade Tüfeği, 1 Adet 9 mm Çapında Baretta Marka Ruhsatsız Tabanca, 1 Adet 9 mm Çapında Taurus Marka Ruhsatsız Tabanca, 1 Adet 9 mm Çapında CZ-75 Marka Ruhsatsız Tabanca, 1 Adet Scanner Marka Otomatik Av Tüfeği, 1 Adet Magnum Marka Otomatik Av Tüfeği, 1 Adet Tüfsan Marka Av Tüfeği, 8 Adet Kaleşnikof Piyade Tüfeği Şarjörü, 1 Adet Belçika Herstal Uzun Namlulu Tüfeğe Ait Şarjör, 5 Adet Ruhsatsız Tabancalara Ait Şarjör, 233 Adet 7.62 mm Çapında Fişek, 375 Adet 9 mm Çapında Tabanca Fişeği, 60 Adet 12 Kalbreli Fişek, Tabanca Fişeği, 2 Adet Bıçak, 2 Adet Hücum Yeleği ve 1 Adet Palaska olduğu belirtildi.

Olayla ilgili 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.