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    İstanbul'da kısıtlama sonrası trafik yoğunluğu

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 58 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ardından haftanın ilk iş gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşandı.
    • İHA
    • 19.04.2021 - 08:56
    • Güncelleme : 19.04.2021 - 09:01
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    İstanbul'da kısıtlama sonrası trafik yoğunluğu

    Haftanın ilk iş gününde vatandaşların genelde kendi araçlarını tercih etmesi nedeniyle kentin ana arter ve caddelerinde trafik yoğunlaştı.

    15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Acıbadem, Altunizade, Beylerbeyi katılımlarıyla, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Ataşehir, Ümraniye ve Kavacık katılımlarında trafik yoğunluğu gözlendi.

    KÖPRÜDE YOĞUNLUK

    FSM'de Ankara istikametine trafik akıcı şekilde sürerken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bu yönde de yoğunluk yaşanıyor.

    İstanbul'da kısıtlama sonrası trafik yoğunluğu VİDEO


    YÜZDE 35'E ULAŞTI

    İBB'nin mobil uygulamasına göre, trafik yoğunluğu saat 08.10 itibarıyla yüzde 35 olarak ölçüldü.

    İstanbul da kısıtlama sonrası trafik yoğunluğu #1

    İstanbul da kısıtlama sonrası trafik yoğunluğu #2

    İstanbul da kısıtlama sonrası trafik yoğunluğu #3

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