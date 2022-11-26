Afyonkarahisar'a şehit ateşi düştü

Pençe Kilit operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının açtığı taciz ateşiyle şehit olan Sözleşmeli Er Hakan Köroğlu'nun acı haberi, Afyonkarahisar'da oturan ailesine ulaştı.

Kuzey Irak kırsalında Pençe Kilit operasyonu bölgesinde saat 13.30 sıralarında bölücü terör örgütü mensuplarının taciz ateşi sonucu Piyade Sözleşmeli Er Hakan Köroğlu (21) şehit oldu.

Şehadet haberi, ailesine ulaştı

DHA'nın haberine göre; Hakan Köroğlu'nun şehadet haberi, ayrı yaşadıkları öğrenilen baba Mahir Köroğlu'na Başmakçı merkezinde, annesi Kübra Yıldırım'a ise Yaka köyünde askeri ve sivil yetkililer tarafından verildi. Anne ve babanın oturduğu evlere Türk bayrağı asılırken, yakınları taziye ziyaretine geldi.

Şehidin cenazesinin ne zaman toprağa verileceği konusunda daha sonra bilgi verileceği belirtildi.