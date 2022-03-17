Kar yağışı nedeniyle eğitime ara verilen iller

Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı illerde eğitime ara verildi.

Artvin merkez ve bağlı köyler olmak üzere Şavşat ve Murgul ilçelerinde buzlanma ve kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Bölgemizde etkisini gösteren yoğun kar yağışına bağlı olumsuz hava koşulları ve buzlanma tehlikesi nedeniyle; meteorolojik uyarılar da dikkate alınarak; 17.03.2022 Perşembe günü Artvin Merkez ve Merkeze bağlı köyler ile Şavşat ve Murgul ilçelerimizde eğitim öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir" denildi.

RİZE

Rize'nin merkez ve ilçelerinde devam etmekte olan kar yağışı şiddetini sürdürüyor.

Meteorolojinin Karadeniz Bölgesi'nde yapmış olduğu kuvvetli kar yağışı uyarısının ardından Rize Valiliği açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, “Meteorolojik tahminler doğrultusunda ilimizde devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle ilimiz genelindeki resmi ve özel tüm okullarda (ilk, orta, lise), halk eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, resmi ve özel okulların destekleme, yetiştirme ve takviye kursları ile motorlu taşıt kurslarında 17 Mart 2022 Perşembe günü eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmesine, engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmasına karar verilmiştir” denildi.

GİRESUN

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre kar yağışı, olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle, Çamoluk, Çanakçı, Doğankent ve Güce ilçelerinde bir gün, Dereli ilçesinde ise iki gün süreyle eğitime ara verildi.

Merkez ilçenin yanı sıra Espiye, Eynesil, Görele, Keşap, Piraziz, Tirebolu, Yağlıdere ilçeleri ile Bulancak'taki Yalıköy Şehit Üsteğmen Barış Çakır İlkokulu ve Ortaokulu ile Erdoğan Emekli Başkomiser Galip Güngör hariç tüm köy okullarında da eğitime bir gün ara verildi. Bu ilçelerde ayrıca taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin izinli sayılacağı kaydedildi.