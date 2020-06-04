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    9,5 yıl hapisle aranan hükümlü Bolu'da yakalandı

    Polis ekiplerince yakalanan ve örgütlü gasp suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan Tarık Bayram tutuklandı.
    • DHA
    • 04.06.2020 - 16:03
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    9,5 yıl hapisle aranan hükümlü Bolu'da yakalandı

    Bolu emniyet ekipleri, İstanbul’da karıştığı örgütlü gasp suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş 9,5 yıl hapis cezası bulunan şüphelinin Bolu'da olduğunun belirlenmesi üzerine harekete geçti.

    Ekipler, yaklaşık 1 yıldır aranan şüpheli Tarık Bayram'ın yaşadığı evi tespit ederek operasyon düzenledi. Bayram, operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

    TUTUKLANDI

    Gözaltına alınan Bayram, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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