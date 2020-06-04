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- 9,5 yıl hapisle aranan hükümlü Bolu'da yakalandı
9,5 yıl hapisle aranan hükümlü Bolu'da yakalandı
Polis ekiplerince yakalanan ve örgütlü gasp suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan Tarık Bayram tutuklandı.
- DHA
- 04.06.2020 - 16:03
Bolu emniyet ekipleri, İstanbul’da karıştığı örgütlü gasp suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş 9,5 yıl hapis cezası bulunan şüphelinin Bolu'da olduğunun belirlenmesi üzerine harekete geçti.
Ekipler, yaklaşık 1 yıldır aranan şüpheli Tarık Bayram'ın yaşadığı evi tespit ederek operasyon düzenledi. Bayram, operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı.
TUTUKLANDI
Gözaltına alınan Bayram, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.