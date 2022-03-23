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    İstanbul'da helikopter destekli 'Yeditepe Huzur' uygulaması

    İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ekipleri tarafından il genelinde helikopter destekli 'Yeditepe Huzur' uygulaması gerçekleştirildi.
    • İHA
    • 23.03.2022 - 20:51
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    İstanbul'da helikopter destekli 'Yeditepe Huzur' uygulaması

    İstanbul genelinde bir çok noktada gerçekleştirilen uygulamaya narkotik suçlarla mücadele, mali suçlarla mücadele, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, çevik kuvvet, deniz liman şube ve trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis ekibi destek verdi.

    ŞÜPHELİ ARAÇLAR DURDURULDU, ARANDI

    Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyan şüpheliler ve aranan şahıslar üzerinde duruldu.

    Araçlar didik didik aranırken bagajda bulunan valiz ve çantalar da narkotik köpekleri yardımıyla kontrol edildi.

    İstanbul da helikopter destekli Yeditepe Huzur uygulaması #1

    OPERASYONA HELİKOPTERDEN DESTEĞİ

    Polis helikopteri denetime havadan destek verirken ekiplerin çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

    İstanbul da helikopter destekli Yeditepe Huzur uygulaması #2

    İstanbul da helikopter destekli Yeditepe Huzur uygulaması #3

    İstanbul da helikopter destekli Yeditepe Huzur uygulaması #4

    İstanbul da helikopter destekli Yeditepe Huzur uygulaması #5

    İstanbul da helikopter destekli Yeditepe Huzur uygulaması #6


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