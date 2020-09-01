Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi tehdit edenlere İstiklal Marşı ile mesaj vererek "Böyle bir milleti yolundan döndürecek hiçbir güç tanımıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020-2021 Adli Yıl Açılış Töreni'ne katıldı.

Burada gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ın yanından saf tutan ülkelerin tehditlerine değindi.

Erdoğan, Türkiye'yi kıyılarına hapsetme girişimlerinin adaletsizliğin göstergesi olduğunu belirterek "Türkiye'yi 780 bin kilometrekarelik devasa büyüklüğüne bakmadan, 10 kilometrekarelik bir ada üzerinden kıyılarına hapsetme girişimi, haksızlığın ve adaletsizliğin en açık ifadesidir." ifadelerini kullandı.

"İSTİKLAL MARŞIMIZ KORKMA DİYE BAŞLIYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi tehdit edenlere İstiklal Marşı ile mesaj vererek şu ifadeleri kullandı:

"Dünyada devlet geçmişi bizim kadar eskiye yayılan pek az millet vardır. Kurduğumuz irili ufaklı pek çok devlet tarih kitaplarına kayıtlıdır.

Coğrafyamızdaki son 200 yılımız, hem çok büyük kayıplar hem de büyük zaferler hem de yönetim sistemi arayışlarıyla geçmiştir. Husumet cepheleri ne kadar birleşirse birleşsin, Türkiye'nin bu yükselişini durduramayacaklardır. İstiklal Marşı 'korkma' diye başlayan ve 'Hakkıdır Hakk'a tapan milletimindir istiklal' diye biten bir milleti yolundan döndürecek hiçbir güç tanımıyoruz. Yeter ki biz kendi içimizde sağlam duralım."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz mesajı VİDEO