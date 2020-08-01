Bakan Koca, günün korona tablosunu paylaştı

Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 996 yeni vaka tespit edildi. Tedavi altındaki 981 kişi iyileşirken 19 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınında günün tablosunu Twitter hesabından açıkladı.

Bakan Koca'nın paylaştığı tabloya göre, bugün yapılan 44 bin test sonucu 996 yeni vaka tespit edilirken tedavi altındaki 19 kişi hayatını kaybetti.

Son 24 saatte ise 981 kişi iyileşerek sağlığına kavuştu.

"TEDBİRE İHTİYAÇ VAR"

Bakan Koca, son durum tablosunu, "Tedbire ihtiyaç var: Günlük yeni hasta sayımız 1.000 sınırında. Bu sayının altına inmek için 33 gün süren bir çabamız olmuştu. Yeni hasta sayılarının artış eğiliminde olduğu iller: Ankara, Mardin, Diyarbakır, Gaziantep, Konya. 36 ilimizde ise 3 gündür yeni ağır hastamız olmadı." ifadeleriyle paylaştı.