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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gündeme dair açıklamalar

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan A Haber'de gündemi değerlendiriyor.
    • Haber Merkezi
    • 02.11.2022 - 21:55
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gündeme dair açıklamalar

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATV, A Haber ortak canlı yayın programında gazetecilerin sorularını yanıtlıyor.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

    Her şeyden önce orası fabrika. Birileri diyordu da fabrika nerede diye. Togg burada üretilecek. Togg'daki tüm işçilerle, mühendislerle resim çektirdik. Ardından fabrikayı gezdik. Fabrikada her şey robotik. Tüm kaynak sistemleri robotik işlemlerle yapılıyor. İnsan bunu görünce iftihar ediyor. Rabbim bizlerle bunu nasip etti. Tabi fiyat falan şimdiden başladılar sormaya. Biz de diyoruz ki Togg satışa sunulduğunda rekabetçi olacak. Piyasaya çıktığı anda kendi sınfındaki araçlarla mücadele edebilecek. Mart ayında yollara çıkmadan önce fiyatını tespit edeceğiz. Şimdi bunu söylemek çok yanlış olur.

    Ayrıntılar geliyor..


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