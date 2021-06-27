PKK'dan kaçan 3 terörist teslim oldu

Terör örgütü PKK'dan kaçan 3 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlığın koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde 3 PKK'lı terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.

BU YIL 89 ÖRGÜT MENSUBU TESLİM OLDU

Teslim olan örgüt mensuplarının 2013 ve 2015 yılları arasında PKK'ya katıldıkları, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

İkna çalışmaları sonucunda bu yıl teslim olan örgüt mensubu sayısı 89'a yükseldi.