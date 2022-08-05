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    İstanbul'da helikopter destekli ‘Yeditepe Huzur' uygulaması

    İstanbul'da yapılan helikopter destekli "Yeditepe Huzur" uygulamasında şüpheli şahısların kimlik sorguları yapılırken, araçlar ise tek tek arandı.
    • 05.08.2022 - 21:47
    • Güncelleme : 05.08.2022 - 22:07
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    İstanbul'da helikopter destekli ‘Yeditepe Huzur' uygulaması

    İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından saat 21.30 sıralarında il genelinde helikopter destekli “Yeditepe Huzur Uygulaması” yapıldı.

    Uygulama, Beyoğlu Taksim Meydanı, Fatih Millet Caddesi ve Kadıköy başta olmak üzere belirlenen birçok noktada gerçekleştirildi.

    Uygulamaya Özel Harekat polisleri, Asayiş Şube Müdürlüğü, ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık ve Narkotik Suçlarla Mücadele şubelerine bağlı polisler ekipleri katıldı.

    Sürücü ve araçların belgeleri incelendi

    Fatih Millet Caddesi'nde yapılan denetimde trafik ekipleri, sürücü ve araçların belgelerini inceledi. Asayiş ekipleri de araçları kontrol ederek, sürücü ve yolcuların üst aramasını gerçekleştirdi.

    Narkotik köpeğiyle araçlar tek tek arandı

    İHA'da yer alan habere göre, polis helikopterinin de destek verdiği uygulamada narkotik köpeği ‘Hanna’ araçları didik didik aradı. Uygulamanın gecenin ilerleyen saatlerine kadar süreceği öğrenildi.

    İstanbul'da helikopter destekli ‘Yeditepe Huzur' uygulaması VİDEO

    İstanbul da helikopter destekli ‘Yeditepe Huzur uygulaması #1

    İstanbul da helikopter destekli ‘Yeditepe Huzur uygulaması #2

    İstanbul da helikopter destekli ‘Yeditepe Huzur uygulaması #3

    İstanbul da helikopter destekli ‘Yeditepe Huzur uygulaması #4

    İstanbul da helikopter destekli ‘Yeditepe Huzur uygulaması #5


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