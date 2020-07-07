TBMM'de seçim günü

TBMM, yeni dönemde Meclis Başkanı'nı seçmek için toplandı. İlk tur oylaması başladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un görev süresinin dolması nedeniyle bugün TBMM Genel Kurulu'nda Meclis Başkanlığı seçimi yapılıyor...

Başkanlık seçimi için Genel Kurul, saat 15:00'te toplandı.

Başkanlık seçimi için ilk tur oylamalara geçildi.

ADAYLAR

TBMM Başkanı ve AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop'un yeniden aday olduğu seçimde, CHP Ankara Milletvekili Haluk Koç, HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz ile TİP Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş da yarışıyor.