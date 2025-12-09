A101’e motosiklet malzemeleri geliyor: Branda, kask, sele kılıfı, balaklava…

- A101, 11 Aralık Aldın Aldın kataloğunda motosiklet kullanıcılarına yönelik kask, branda, sele kılıfı gibi ürünler sunuyor.
- Uygun fiyatlı motosiklet aksesuarları, sürücülerin dikkatini çekmeyi hedefliyor.
- Perşembe günü satışa sunulacak ürünler, geniş yelpazesi ve indirimleriyle öne çıkıyor.
A101, her hafta olduğu gibi bu Perşembe de alışveriş severleri geniş ürün yelpazesi ve dikkat çeken indirimlerle buluşturuyor.
11 Aralık 2025 Aldın Aldın kataloğu, teknolojiden kamp ekipmanlarına, ev gereçlerinden araç aksesuarlarına kadar pek çok ürünü avantajlı fiyatlarla raflara taşımaya hazırlanıyor.
Araç sahiplerini sevindirecek çeşitli ürünler arasında şu ürünler yer alıyor:
Motor kaskı: 1.899 TL
Araç içi yol kayıt kamerası: 1.199 TL
Motosiklet brandası: 399 TL
Kör nokta aynası: 89,50 TL
Akü takviye kablosu: 249 TL
İşte A101 11 Aralık Aldın Aldın kataloğu: