A101’e motosiklet malzemeleri geliyor: Branda, kask, sele kılıfı, balaklava…

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

A101, her hafta olduğu gibi bu Perşembe de alışveriş severleri geniş ürün yelpazesi ve dikkat çeken indirimlerle buluşturuyor.

11 Aralık 2025 Aldın Aldın kataloğu, teknolojiden kamp ekipmanlarına, ev gereçlerinden araç aksesuarlarına kadar pek çok ürünü avantajlı fiyatlarla raflara taşımaya hazırlanıyor.

Araç sahiplerini sevindirecek çeşitli ürünler arasında şu ürünler yer alıyor:

Motor kaskı: 1.899 TL

Araç içi yol kayıt kamerası: 1.199 TL

Motosiklet brandası: 399 TL

Kör nokta aynası: 89,50 TL

Akü takviye kablosu: 249 TL

İşte A101 11 Aralık Aldın Aldın kataloğu: