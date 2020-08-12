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    Aamir Khan, Adana kebabı yedi

    Hint oyuncu ve yapımcı, Adana'da mangalın başına geçti. Khan, daha sonra Adana kebabını tattı.
    • DHA
    • 12.08.2020 - 17:19
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    Aamir Khan, Adana kebabı yedi

    Bollywood sinemasının en önemli isimlerinden ünlü aktör Aamir Khan, Adana kebabını tatmak için kente geldi.

    Hindistan'da koronavirüs nedeniyle yarım kalan filminin çekimleri için Türkiye'ye gelen dünyaca ünlü Hint film yapımcısı ve aktör Khan, önceki günlerde Niğde'nin Çamardı ilçesinde Demirkazık Dağı ve çevresinde incelemelerde bulundu.

    KEBAP PİŞİRDİ

    Daha sonra Adana'da kebapçıların yoğun olduğu tarihi Kazancılar Çarşısı'na uğrayan Khan, mangalın başına geçip, kebap pişirdi. Khan, çevredeki vatandaşların da yoğun ilgisiyle karşılandı.

    ADANA KEBABINI TATTI

    Kendisi için hazırlanan masaya geçen Aamir Khan, Adana kebabının lezzetini tattı.

    Khan ve film ekibinin, keşif için 2 gün boyunca Adana'da olacağı ve filmin tamamlanması için detaylı araştırma yapacakları belirtildi.

    Aamir Khan'ın Adana'da kebap keyfi ViDEO

    Aamir Khan, Adana kebabı yedi #1

    Aamir Khan, Adana kebabı yedi #2

    Ünlü oyuncu Aamir Khan yeni filmini Türkiye'de çekecek ViDEO

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    Aamir Khan, Adana kebabı yedi #4

    Aamir Khan, Adana kebabı yedi #5

    Aamir Khan, Adana kebabı yedi #6

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