Aamir Khan, Adana kebabı yedi

Hint oyuncu ve yapımcı, Adana'da mangalın başına geçti. Khan, daha sonra Adana kebabını tattı.

Bollywood sinemasının en önemli isimlerinden ünlü aktör Aamir Khan, Adana kebabını tatmak için kente geldi.

Hindistan'da koronavirüs nedeniyle yarım kalan filminin çekimleri için Türkiye'ye gelen dünyaca ünlü Hint film yapımcısı ve aktör Khan, önceki günlerde Niğde'nin Çamardı ilçesinde Demirkazık Dağı ve çevresinde incelemelerde bulundu.

KEBAP PİŞİRDİ

Daha sonra Adana'da kebapçıların yoğun olduğu tarihi Kazancılar Çarşısı'na uğrayan Khan, mangalın başına geçip, kebap pişirdi. Khan, çevredeki vatandaşların da yoğun ilgisiyle karşılandı.

ADANA KEBABINI TATTI

Kendisi için hazırlanan masaya geçen Aamir Khan, Adana kebabının lezzetini tattı.

Khan ve film ekibinin, keşif için 2 gün boyunca Adana'da olacağı ve filmin tamamlanması için detaylı araştırma yapacakları belirtildi.

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