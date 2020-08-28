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AB Türkiye'yi yaptırım uygulamakla tehdit etti

AB Türkiye'yi yaptırım uygulamakla tehdit etti

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de tüm tehditlere rağmen yürüttüğü sondaj faaliyetlerinden rahatsız olan Yunanistan'ın yanında yer alan AB, Türkiye'yi yine yaptırımla uyardı.