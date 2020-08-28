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    AB Türkiye'yi yaptırım uygulamakla tehdit etti

    AB Türkiye'yi yaptırım uygulamakla tehdit etti

    Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de tüm tehditlere rağmen yürüttüğü sondaj faaliyetlerinden rahatsız olan Yunanistan'ın yanında yer alan AB, Türkiye'yi yine yaptırımla uyardı.
    • AA
    • 28.08.2020 - 17:39
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    AB Türkiye'yi yaptırım uygulamakla tehdit etti

    Avrupa Birliği'nden gelen tüm tehditlere rağmen Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini sürdüren ve bölgeye donanmasını gönderen Türkiye, dengeleri değiştirdi.

    Doğu Akdeniz'deki haklarından asla vazgeçmediğini belirten Türkiye'nin mücadelesinden sonra Avrupa Birliği Yunanistan'ın yanında yer alarak Türkiye'ye yeni tehditler savurdu.

    YENİ YAPTIRIMLAR

    AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Doğu Akdeniz krizi üzerinde Atina'yla diyalog geliştirilmemesi halinde Ankara'ya yönelik yeni yaptırımlar uygulanabileceğini söyledi.

    AB Türkiye yi yaptırım uygulamakla tehdit etti #1

    TÜRKİYE TEK TARAFLI EYLEMLERDEN KAÇINMALI

    Almanya'nın başkenti Berlin'de AB dışişleri bakanlarının katılımıyla düzenlenen toplantı sonrası konuşan Borrell, "Türkiye tek taraflı eylemlerden kaçınmalı. Bu, diyaloğun devam etmesine izin veren temel unsur" ifadelerini kullandı.

    "Türkiye tarafında ilerleme kaydedilmezse, yeni kısıtlayıcı önlemler listesi hazırlayacağız" şeklinde konuşan Borrell, konunun 24 Eylül'deki AB zirvesinde ele alınacağını söyledi.

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