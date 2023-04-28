Abant Gölü Milli Parkı’nda kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı
DHA

Nisan ayı, bazı şehirler için şubattan farksız geçti…

Öyle ki, yağışı ve soğuk hava baharın tadını biraz kaçırdı.

O illerden biri olan da, sağanağın etkisi altındaydı.

Abant. beyaza büründü

Hatta kentin yüksek yerlerine kar yağdı.

Bolu merkeze 40 kilometre uzaklıktaki, doğal güzellikleriyle ünlü Abant Gölü Milli Parkı'nda da kar yağışı etkili oldu.

Kar nedeniyle yeşil alanlar, beyaz örtüyle kaplandı.

Abant Gölü Milli Parkı’nda kar 10 santimetreye ulaştı

10 santimetreye ulaştı

Kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

İl Özel İdaresi ekipleri, Abant yolunda kar küreme çalışması yaptı.

Bölgede sabah saatlerinde etkisi azalan kar yağışı, aralıklarla sürüyor.

Abant Gölü Milli Parkı’nda kar 10 santimetreye ulaştı
Abant Gölü Milli Parkı’nda kar 10 santimetreye ulaştı
Abant Gölü Milli Parkı’nda kar 10 santimetreye ulaştı
Abant Gölü Milli Parkı’nda kar 10 santimetreye ulaştı
Abant Gölü Milli Parkı’nda kar 10 santimetreye ulaştı
Abant Gölü Milli Parkı’nda kar 10 santimetreye ulaştı
Abant Gölü Milli Parkı’nda kar 10 santimetreye ulaştı
Abant Gölü Milli Parkı’nda kar 10 santimetreye ulaştı