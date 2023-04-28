Abant Gölü Milli Parkı’nda kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı Doğa harikası Abant Gölü Milli Parkı, kar yağışı ile birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Bölgede kar kalınlığı, 10 santimetreyi buldu.

DHA

Nisan ayı, bazı şehirler için şubattan farksız geçti…

Öyle ki, kar yağışı ve soğuk hava baharın tadını biraz kaçırdı.

O illerden biri olan Bolu da, sağanağın etkisi altındaydı.

Abant. beyaza büründü

Hatta kentin yüksek yerlerine kar yağdı.

Bolu merkeze 40 kilometre uzaklıktaki, doğal güzellikleriyle ünlü Abant Gölü Milli Parkı'nda da kar yağışı etkili oldu.

Kar nedeniyle yeşil alanlar, beyaz örtüyle kaplandı.

10 santimetreye ulaştı

Kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

İl Özel İdaresi ekipleri, Abant yolunda kar küreme çalışması yaptı.

Bölgede sabah saatlerinde etkisi azalan kar yağışı, aralıklarla sürüyor.