Abant Gölü'nü görmek isterken yolda kaldılar Bolu'nun doğa harikası Abant Gölü Milli Parkı'nda etkili olan kar yağışının ardından, kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı milli parkı ziyaret etmek isteyen ancak kış lastiği takmayan vatandaşlar yolda kaldı.

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İHA

Bolu'daki Abant Gölü Milli Parkı, 2023 yılında 571 bin 162 yerli ve yabancı turisti ağırlayarak doğa harikası olarak öne çıktı. Son kar yağışının ardından, milli park kartpostallık manzaralara büründü.

Şehir merkezine 35 kilometre uzaklıkta yer alan milli park, etrafını saran ormanlarla çevrili ve kar kalınlığı 20 santimetreye ulaşmış durumda.

Göl çevresinde yürüyüş yapan yüzlerce turist, muazzam manzarayı fotoğraflayarak keyifli anlar yaşadı.

Kış lastiği takmayanlar yolda kaldı

Ancak kış lastiği takmayan bazı ziyaretçiler yolda kaldı. Bu araçlar, traktörlerin yardımı ve diğer vatandaşların çabalarıyla kurtarıldı.

Bolu'dan milli parka yazlık lastikleri takılı aracıyla gelen bir vatandaş, "Abant’a gezmeye gelmiştik. Bu yoldan çıkamadık. Lastiklerim yazlık. Kış lastiklerini takmadık." dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)