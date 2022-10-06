ABD, FETÖ firarisi Enes Kanter'in savunmasının alınması talebini reddetti

FETÖ firarisi Enes Kanter'in Hidayet Türkoğlu'na hakaret davasında, ABD yetkilileri Kanter'in savunmasının alınması talebinin yerine getirilmeyeceğini bildirerek talimat evrakını iade etti.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu'na "hakaret" ettiği gerekçesiyle hakkında 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi Enes Kanter'in yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 39. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya yakalama kararı bulunan firari sanık Enes Kanter ile avukatı katılmadı. Duruşmada Türkoğlu'nu avukatı temsil etti.

Enes Kanter'in savunmasının alınması talebine ret

Sanık hakkında önceki celse yazılan yurtdışı talimat evraklarının dosyaya ulaştığını kaydeden mahkeme heyeti başkanı, ABD yetkililerince "yakın bir ihlal tehdidi ve teşviki olduğunu gösteren ek bilgi" olmaması nedeniyle Kanter'le ilgili istinabe (adli yardım) yoluyla savunmasının alınması talebinin yerine getirilemeyeceğinden talimat evrakının iade edildiğinin bildirildiğini açıkladı.

Duruşma ertelendi

Türkoğlu'nun avukatı, sanık hakkındaki şikayetlerinin devam ettiğini söyledi.

AA'nın haberine göre, sanık hakkında çıkarılan yakalama kararının infazının beklenilmesine hükmeden mahkeme, duruşmayı erteledi.

Hidayet Türkoğlu'na alenen hakaretten hapsi isteniyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Kanter'in, TBF Başkanı müşteki Hidayet Türkoğlu'na "alenen hakaret" ettiği gerekçesiyle 1 yıldan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Mahkeme, 24 Mart 2022'deki duruşmada yurt dışında bulunan sanık Kanter hakkında hazırlanan tercüme evrakının Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne gönderilerek savunmasının "istinabe" (adli yardım) yoluyla alınmasına karar vermişti.