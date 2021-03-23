ABD savaş gemisi, İstanbul Boğazı'ndan Marmara Denizi'ne açıldı

İstanbul Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne açılan ABD savaş gemisine, Sahil Güvenlik botları da eşlik etti.

ABD Deniz Kuvvetlerine ait Avrupa ve Afrika filosuna bağlı DDG 116 Borda numaralı 'USS Thomas Hudner' adlı füze fırkateyni, 2 gün önce Türk Boğazlarını kullanarak Karadeniz'e açılmıştı.

Savaş gemisi bugün saat 07.30 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.

ÇOK SAYIDA ASKER NÖBET TUTTU

Yaklaşık bir saatte Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altına ulaşan gemide çok sayıda askerin, ağır silahlar ile nöbet tuttuğu görüldü. Savaş gemisinin Boğaz geçişine 2 Sahil Güvenlik botu da eşlik etti.

BAZI ASKERLER FOTOĞRAF ÇEKTİ

Geminin güvertesinde çok sayıda askerin olduğu görülürken bazı askerler fotoğraf çekti. Yaklaşık 1 buçuk saatte Boğaz geçişini tamamlayan fırkateyn, 3 gün sonra Karadeniz'den ayrılarak Marmara Denizi'ne açıldı.





































