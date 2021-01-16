Abdülhamit Gül, İstanbul Havalimanı'ndaki Adliye'yi ziyaret etti

Dün gece yarısı İstanbul Havalimanı'nda açılan adliyeyi ziyaret eden Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Yargı Reformu hedeflerinden birinin daha hayata geçirildiğini belirtti.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Ankara'ya hareketi öncesi Gaziosmanpaşa Adliyesinin ek hizmet binası olarak 7 gün 24 saat aralıksız olarak hizmet veren İstanbul Havalimanı'ndaki adliye binasını dün gece saat 23.45'te ziyaret etti.

İstanbul Havalimanı'ndaki adliye binasında incelemelerde bulunan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, vatandaşların adli işlem uygulanmasına yönelik talepleri olduğunda artık hukuki hakların Havalanı'nda karşılanabileceğini söyledi.

Bakan Gül, yolcuların uçuşlarını kaçırmamaları için sorunlarını kısa sürede çözmeyi hedeflediklerini ifade etti.

ERİŞİLEBİLİR ADALET UYGULAMASI

Ziyaret sırasında basın mensuplarına değerlendirmede bulunan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "İstanbul Havalimanı'nda adliye binamızdayız. Yargı reformu strateji belgemizdeki hedeflerimizden birinin gerçekleştiğini burada müşahede ediyoruz. Oradaki hedeflerimizden birisi büyük havalimanlarında vatandaşlarımıza adliye hizmetlerini vermek bir hedef olarak karşımızdaydı.





Buradaki amacımız da vatandaşlarımız yurt dışına ya da farklı bir ile giderken yargısal birtakım işlemlerden dolayı mağdur olmaması için böyle bir hedef ortaya koymuştuk. Bugün bu hedefi gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Buradaki hizmetin amacı 7 gün 24 saat İstanbul Havalimanı'nda bulunduğumuz yerde hakim, savcılarımız yargı hizmeti vermekteler.

Personelimiz, zabıt katiplerimiz, yazı işleri müdürlerimizle birlikte burada adliye hizmetleri verilmekte. Gaziosmanpaşa Adliyesine bağlı olarak bu adalet hizmetleri gerçekleşmekte. Bunun temel itibariyle amacı insanı yaşat ki devlet yaşasın. Vatandaşlarımızın işlerini zorlaştıran değil, kolaylaştıran yaklaşım egemen olsun yaklaşımı vardı. Adalete erişimi arttıran bir uygulamadır. Güven veren erişilebilir adalet amacını uyguladığımız çok önemli bir model olmuştur.” ifadelerini kullandı.

"10 DAKİKA İÇERİSİNDE İŞLEM YAPILIYOR"

İstanbul Havalimanı'ndaki adliye binasının 7 gün 24 saat esasına göre hizmet verdiğine dikkat çeken Gül, “Gecenin 23.45'i şu anda yargı hizmetleri verilen Türkiye'de, dünyada bu anlamda ilk bir uygulama ve bu uygulama da hakimlerimiz var, savcılarımız var, personelimiz var. Eğer havalimanında adliyeyi ilgilendiren bir vaka varsa, ya da bir vatandaşımızın yurt dışına çıkarken veya başka bir ile giderken yakalaması, ifadesinin alınması gerekiyorsa bundan dolayı geceyi nezarethanede değil arkadaşlarımdan da aldığım bilgiye göre şu kapıdan girip çıkması 10-15 dakika içerisinde sonuçlanıyor ve tekrar uçağına gidebiliyor.

Bu anlamda 24 saat esaslı yargı mensuplarımız burada bu hizmeti vatandaşlarımıza veriyor. Yabancı misafirlere de bu anlamda bu hizmetler veriliyor. Haberdar olmadığı için, bir ifade vermediği için yurt dışına çıkışı engellenen, geceyi nezarethanede geçirmesi gereken vatandaşımız buraya gelip 10 dakika içerisinde işlemini yapmakta ve uçağını kaçırmadan işlemlerini tekrar yapabilmekte.

Bu hizmeti yine geliştireceğiz. Dünyanın göz bebeği İstanbul Havalimanı projesi Cumhurbaşkanımızın önderliğinde çok önemli bir vizyon, önemli bir proje. Buraya yakışır adalet hizmetlerini de geliştirmeye devam edeceğiz.” diye konuştu.

1 YILDA 5 BİNDENF AZLA MAĞDURİYET GİDERİLDİ

İstanbul Havalimanı'nda geçtiğimiz yıl Şubat ayında Gaziosmanpaşa Adliyesine bağlı bir birim olarak hizmete İstanbul Havalimanı Adliyesinde mahkemeler, savcılık yakalama kararlarına ilişkin işlemler, havalimanında işlenen suçların soruşturmaları, kesinleşmiş kararların infazı ve para cezalarına ilişkin işlemler yapılıyor.

Belirtilen adli hizmetin havalimanından verilmeye başlanması ile 3 bin 500 kişi için yakalama emrine, 2 bin 100 kişi için soruşturmaya ilişkin işlem yapıldı. Böylelikle 5 binin üzerindeki kişinin mağduriyeti de önlendi.