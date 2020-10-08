Abdulhamit Gül: Yargının 'pardon' deme lüksü yoktur

Bakan Gül, yargıyla ilgili önemli mesajlar verdi. Gül, Anayasa Mahkemesi'nin yapısında her türlü değişikliğin yapılabileceğini söyledi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Gül, Anadolu Yayıncılar Derneği'nin programındaki konuşmasında, yargının Türk milletine sırtını dönemeyeceğini belirtti.

"ASLA KABUL EDİLEMEZ"

Gül, "Ben yargıyım hesap vermem anlayışı asla kabul edilemez. Türk milleti adına karar veren yargı Türk milletine sırtını dönemez. Yargının 'pardon' deme lüksü yoktur." dedi.

"AYM'DE HER TÜRLÜ DEĞİŞİKLİK YAPILABİLİR"

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) yapısındaki değişiklikle ilgili tartışmaya değinen Gül, "AYM'de demokrasi ve hukukun üstünlüğüne kavuşmak içi her türlü değişiklik yapılabilir. Bunu yapacak olan da milletin seçtiği parlamentodur." ifadelerini kullandı.

AİHM'İN ERMENİSTAN KARARI

Bakan Gül, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Ermenistan'ın başvurusu üzerine verdiği kararı eleştirerek, "Siyasi ve asla ülkemizden bilgi dahi alınmadan verilmiş bir karardır." diye konuştu.